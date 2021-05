वैशाख अमावस्या 2021: तिथि, समय, महत्व, पूजा विधी और त्यौहार के बारे में जानें

अमावस्या, जिसे "no moon day or new moon day" के रूप में भी जाना जाता है। यह चंद्र माह के उज्ज्वल पखवाड़े की शुरुआत को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पंचांग के अनुसार, वैशाख माह में इस वर्ष 11 मई को वैशाख अमावस्या पड़ रही है। जैसा कि मंगलवार को विशेष दिन पड़ रहा है, इसे भोम अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि भोम का अर्थ है मंगलवार। इसके अलावा वैशाख अमावस्या का एक अन्य नाम सतवारी अमावस्या भी है।